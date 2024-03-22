В результаті терористичної атаки Росії по ДніпроГЕС зафіксовано засмічення ґрунту. Стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Держекоінспекцію південного округу.

За даними відомства, фахівці вже відібрали проби ґрунту та проведуть лабораторні дослідження для визначення рівня забруднення.

Крім цього, визначено площі засмічення відходами руйнації:

по вул. Славутича понад 7200 квадратних метрів;

по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300 квадратних метрів.

Також екологи зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Для визначення збитку навколишньому середовищу також було відібрано проби води.

"Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців", - сказано у повідомленні.

Фото: на ДніпроГЕС через ракетний удар стався витік нафтопродуктів (t.me/pivdendei)

Що відомо про ДніпроГЕС

Дніпровська ГЕС - це перша ГЕС, яка збудована на річці Дніпро. Вона є найбільшою гідроелектростанцією в Україні. Знаходиться у Дніпровському районі Запоріжжя.

Будівництво Дніпровської ГЕС розпочалось у березні 1927 році, а за п'ять років її вперше ввели в експлуатацію, до 1939 року вона досягла всієї потужності.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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