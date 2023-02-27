ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дніпро уклало угоду про побратимство з промисловим містом зі штату Техас

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 22:12
Дніпро уклало угоду про побратимство з промисловим містом зі штату Техас Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Місто Дніпро уклало угоду про побратимство з американським Амарилло, що у штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"У 2007 році мені пощастило побувати в цьому місті. І тоді я не міг собі уявити, що через стільки років я стану міським головою, і ми підпишемо меморандум про партнерство. Ми покажемо власним прикладом, як ми вміємо дружити і працювати - на благо наших міст", - заявив мер Дніпра.

Він також подякував мешканцям Амарилло, які всі ці місяці надсилали допомогу лікарням і бійцям, а також обґрунтовували необхідність цієї дружби перед своїм муніципалітетом.

Амарилло є важливим промисловим центром північного Техасу. Це один із найбільших у США постачальників гелію, який широко використовується у різних виробництвах. Місто спеціалізується і на торгівлі сільськогосподарською продукцією. Там також є нафтопереробка, авіабудування, кольорова металургія, збирають сільськогосподарські машини та ядерну зброю.

"Я дуже зворушена тим, що наші міста Амарилло та Дніпро незабаром стануть містами-побратимами. Дякую вам, мере Філатов, за щоденну працю, завдяки якій ваші співгромадяни йдуть за вами вперед. Спільнота міста Амарилло з радістю готова підтримувати вас і зміцнювати нашу дружбу", - наголосила мер Амарилло Джинджер Нельсон.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов наголошував, що саме міжмуніципальне партнерство допомагає зміцнити допомогу від різних країн світу.

Також РБК-Україна писало, що німецьке місто Кельн передало Дніпру 300 генераторів, 5 великих автобусів, декілька машин швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників та вантажі з медикаментами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Сполучені Штати Америки
NEWS
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"