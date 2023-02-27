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Днепр заключил соглашение о побратимстве с промышленным городом из штата Техас

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Понедельник 27 февраля 2023 22:12
Днепр заключил соглашение о побратимстве с промышленным городом из штата Техас Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Город Днепр заключил соглашение о побратимстве с американским Амарилло в штате Техас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"В 2007 году мне посчастливилось побывать в этом городе. И тогда я не мог себе представить, что через столько лет я стану городским головой, и мы подпишем меморандум о партнерстве. Мы покажем собственным примером, как мы умеем дружить и работать - во благо наших городов", - заявил мэр Днепра.

Он также поблагодарил жителей Амарилло, которые все эти месяцы посылали помощь больницам и бойцам, а также обосновывали необходимость этой дружбы перед своим муниципалитетом.

Амарилло является важнейшим промышленным центром северного Техаса. Это один из крупнейших в США поставщиков гелия, широко используемый в различных производствах. Город специализируется и на торговле сельскохозяйственной продукцией. Там также есть нефтепереработка, авиастроение, цветная металлургия, собирают сельскохозяйственные машины и ядерное оружие.

"Я очень тронута тем, что наши города Амарилло и Днепр вскоре станут городами-побратимами. Спасибо вам, мере Филатов, за ежедневный труд, благодаря которому ваши сограждане идут за вами вперед. Сообщество города Амарилло с радостью готово поддерживать вас и укреплять нашу дружбу", - подчеркнула мэр Амарилло Джинджер Нельсон.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов отмечал, что именно межмуниципальное партнерство помогает укрепить помощь от разных стран мира.

Также РБК-Украина писала, что немецкий город Кельн передал Днепру 300 генераторов, 5 больших автобусов, несколько машин скорой помощи, а также спасатели и грузы с медикаментами.

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Днепр Соединенные Штаты Америки
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