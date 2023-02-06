Філатов: Дніпро отримав 5 автобусів від Кельна, до кінця місяця вони вийдуть на маршрути

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Це дуже великі автобуси, які можуть перевозити більше ніж 160 пасажирів. Вони в гарному стані. Хочу окремо ще раз подякувати всім мешканцям міста Кельна, а також особливі слова подяки меру Кельна, пані Генрієтті Рекер", - сказав Філатов, зауваживши, що раніше це німецьке місто також підтримало Дніпро генераторами, машинами швидкої допомоги та обладнанням для рятувальників.

Загалом Дніпро має вже 44 міські автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, придбані приватними підприємцями.

За словами керівника автоколони В’ячеслава Павленка, це дає можливість збалансувати кількість транспорту на дорогах, коли через ситуацію з електроенергією в країні тролейбуси і трамваї не мають змоги працювати.

Автобуси з Кельна вийдуть на лінії до кінця місяця - одразу після проведення техогляду і оформлення необхідних документів. Їх поставлять на найбільш затребувані міські маршрути, де багато пасажирів.