Дніпро та область вночі атакували російські дрони: з'явились фото наслідків

За даними Лисака, в ніч на понеділок, 27 січня, над територією Дніпропетровської області було знищено 13 російських ударних дронів.

Однак внаслідок атаки у Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Там сталася пожежа. Також було понівечено три приватні будинки та господарська споруда.

А ось у Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

Також росіяни вдарили з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по Нікопольській громаді. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства.

Фото: наслідки атаки на Дніпро та область (t.me/dnipropetrovskaODA)

У ДСНС уточнили, що у Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, пошкоджено ще два житлових будинки. Рятувальники оперативно загасили пожежу, але роботи з обстеження тривають.

У Самарівському районі постраждала інфраструктура, сталася пожежа. Також пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків залучено 64 рятувальника та 24 одиниці техніки ДСНС.