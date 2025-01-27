Днепр и область ночью атаковали российские дроны: появились фото последствий

По данным Лысака, в ночь на понедельник, 27 января, над территорией Днепропетровской области было уничтожено 13 российских ударных дронов.

Однако в результате атаки в Самаровском районе повреждена инфраструктура. Там произошел пожар. Также были изуродованы три частных дома и хозяйственная постройка.

А вот в Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.

Также россияне ударили из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по Никопольской громаде. Попали по райцентру и Марганецкой громаде. Есть разрушения на территории промышленного предприятия.

Фото: последствия атаки на Днепр и область (t.me/dnipropetrovskaODA)

В ГСЧС уточнили, что в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Кроме того, повреждены еще два жилых дома. Спасатели оперативно потушили пожар, но работы по обследованию продолжаются.

В Самаровском районе пострадала инфраструктура, произошел пожар. Также повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий привлечено 64 спасателя и 24 единицы техники ГСЧС.