Днепр и область ночью атаковали российские дроны: появились фото последствий

Во время ночной атаки России по территории Украины пострадал город Днепр и Днепропетровская область. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и Telegram ГСЧС Украины.
По данным Лысака, в ночь на понедельник, 27 января, над территорией Днепропетровской области было уничтожено 13 российских ударных дронов.
Однако в результате атаки в Самаровском районе повреждена инфраструктура. Там произошел пожар. Также были изуродованы три частных дома и хозяйственная постройка.
А вот в Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили.
Также россияне ударили из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии по Никопольской громаде. Попали по райцентру и Марганецкой громаде. Есть разрушения на территории промышленного предприятия.
В ГСЧС уточнили, что в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Кроме того, повреждены еще два жилых дома. Спасатели оперативно потушили пожар, но работы по обследованию продолжаются.
В Самаровском районе пострадала инфраструктура, произошел пожар. Также повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации последствий привлечено 64 спасателя и 24 единицы техники ГСЧС.
В ночь на понедельник, 27 января, Российская Федерация снова запустила по территории Украины ударные дроны с разных направлений. Из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.
Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.
Также взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области - россияне несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры.
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