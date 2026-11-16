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Дніпро повністю залишився без світла через удари РФ

18:57 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Дніпро повністю залишився без світла через удари РФ Ілюстративне фото: у Дніпрі серйозні проблеми зі світлом (Getty Images)
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Удари росіян по енергетичних енергооб'єктах області спричинили масштабні відключення світла. Дніпро повністю знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії наголосили, що на тлі ударів росіян по енергетиці особливо складна ситуація виникла у Дніпрі.

"Після атаки на енергооб'єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає у мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам'янського районів", - додали у ДТЕК.

Енергетики вже почали повертати електроенергію системам водо- та теплопостачання, а також соціальним об'єктам.

У компанії попередили, що повторні удари російських окупантів можуть гальмувати процес відновлення світла.

Оновлено 19:00

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що через російські удари без світла залишилося "ледь не півміста".

"Фактично це шостий блекаут за останні два тижні", - сказав він.

Удари РФ

Нагадаємо, російські окупанти вже більше місяця б'ють об'єктами енергетичної інфраструктури України.

Станом на сьогодні відомо, що найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

В "Укренерго" зазначали, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Насамперед світло повертатимуть для об'єктів критичної інфраструктури.

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