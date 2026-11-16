Днепр полностью остался без света из-за ударов РФ
Удары россиян по энергетическим энергообъектам области вызвали масштабные отключения света. Днепр полностью обесточен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
В компании отметили, что на фоне ударов россиян по энергетике особенно сложная ситуация возникла в Днепре.
"После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов", - добавили в ДТЭК.
Энергетики уже начали возвращать электроэнергию системам водо- и теплоснабжения, а также социальным объектам.
В компании предупредили, что повторные удары российских оккупантов могут тормозить процесс восстановления подачи света.
Обновлено 19:00
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что из-за российских ударов без света осталось "чуть ли не полгорода".
"Фактически это шестой блэкаут за последние две недели", - сказал он.
Удары РФ
Напомним, российские оккупанты уже больше месяца бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
По состоянию на сегодня известно, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.
В "Укрэнерго" отмечали, что энергетики уже приступили к ремонтным работам. В первую очередь свет будут возвращать для объектов критической инфраструктуры.