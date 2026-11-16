Удари РФ викликали масштабні перебої зі світлом: у яких містах найскладніша ситуація

Російські окупанти більше місяця систематично б'ють по українській енергетиці, намагаючись знеструмити цілі міста та регіони. Найскладніша ситуація виникла у чотирьох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго " і ДТЕК .

"Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", - йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що ліквідація наслідків атак триває. Відповідальні служби працюють у постійній координації для якнайшвидшої стабілізації ситуації та повернення світла українцям.

"Першочергове завдання - відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів", - заявили в "Укренерго".

Відновлювальні роботи тривають безперервно. Водночас у компанії зазначили, що ситуація залишається складною.

Ситуація зі світлом у Дніпрі

В ДТЕК повідомили, що внаслідок удару по енергооб’єктах області Дніпро повністю знеструмлений. Світло також відсутнє у частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

"Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам", - йдеться у заяві.

Зазначається, що енергетики працюють над поверненням світла, але загальмувати роботу можуть повторні атаки росіян.