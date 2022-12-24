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Дніпро повернувся до планових графіків відключень: у місті запрацює зовнішнє освітлення

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Дніпро, Субота 24 грудня 2022 15:36
Дніпро повернувся до планових графіків відключень: у місті запрацює зовнішнє освітлення Фото: у Дінпрі запрацює зовнішнє освітлення (gorod.dp.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпрі частково працюватиме зовнішнє освітлення, оскільки місто знову увійшло у графік планових, а не аварійних відключень електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Дніпра.

Зазначається, що зовнішнє освітлення працюватиме для безпеки та зручності містян. Загальна кількість світильників у роботі не перевищуватиме 30%.

Також повідомляється, що плановий режим роботи вуличного освітлення - до 21:00, мостів - до 00:00.

Міська рада також наголошує, що включення зовнішнього освітлення сприятиме зменшенню розбійних нападів, ДТП та фактів псування майна.

При цьому подальша робота зовнішнього освітлення залежатиме від ситуації в енергосистемі України.

Нагадаємо, РБК-Україїна повідомляло, що у Дніпропетровській області повертають графіки відключень світла. В області діють три черги: дві з електрикою та одна знеструмлена.

Тим часом в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

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