ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днепр вернулся к плановым графикам отключений: в городе заработает внешнее освещение

Новина українською →
Днепр, Суббота 24 декабря 2022 15:36
Днепр вернулся к плановым графикам отключений: в городе заработает внешнее освещение Фото: в Днепре заработает наружное освещение (gorod.dp.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепре будет частично работать внешнее освещение, поскольку город снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

Внешнее освещение будет работать для безопасности и удобства горожан. Общее количество светильников в работе не будет превышать 30%.

Также сообщается, что плановый режим работы уличного освещения - до 21:00, мостов - до 00:00.

Городской совет также отмечает, что включение наружного освещения будет способствовать уменьшению разбойных нападений, ДТП и фактов порчи имущества.

При этом дальнейшая работа наружного освещения будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области возвращают графики отключений света. В области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.

Тем временем в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Электроэнергия
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация