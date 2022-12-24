Днепр вернулся к плановым графикам отключений: в городе заработает внешнее освещение
В Днепре будет частично работать внешнее освещение, поскольку город снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электроэнергии.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.
Внешнее освещение будет работать для безопасности и удобства горожан. Общее количество светильников в работе не будет превышать 30%.
Также сообщается, что плановый режим работы уличного освещения - до 21:00, мостов - до 00:00.
Городской совет также отмечает, что включение наружного освещения будет способствовать уменьшению разбойных нападений, ДТП и фактов порчи имущества.
При этом дальнейшая работа наружного освещения будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области возвращают графики отключений света. В области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.
Тем временем в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии.
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