UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Дніпро під масованою атакою дронів: у місті лунають вибухи

Фото: десятки російських дронів атакують Дніпро ввечері 17 листопада (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері понеділка, 17 листопада, Дніпро перебуває під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в Telegram.

Вибухи лунають у місті, всіх його мешканців закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Укриття або правило двох стін до кінця тривоги. Бережіть себе", - написав Лукашук.

Через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. Подробиці щодо наслідків ворожих ударів наразі з'ясовуються.

Згідно із повідомленнями моніторингових пабліків, наразі близько 35 дронів атакують місто з різних напрямків.

Обстріл України 17 листопада

Нагадаємо, згідно із даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія запустила вночі по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

Крім того, запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, раніше російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок атаки загорілося турецьке судно, завантажене скрапленим газом, що стояло в районі порту Ізмаїл. Судно перевозило близько 4000 тонн зрідженого газу.

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені. Повідомляється, що, за попередніми даними три особи загинуло, ще 13 постраждало, з них чотири дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в УкраїніДрони