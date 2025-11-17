Днепр под массированной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Обстрел Украины 17 ноября

Напомним, согласно данным Воздушных сил ВСУ, российская армия запустила ночью по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Кроме того, запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма.

Отметим, ранее российские войска ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, которое стояло в районе порта Измаил. Судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. Сообщается, что, по предварительным данным три человека погибло, еще 13 пострадало, из них четыре ребенка.