Днепр под массированной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Фото: десятки российских дронов атакуют Днепр вечером 17 ноября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером понедельника, 17 ноября, Днепр находится под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

Взрывы раздаются в городе, всех его жителей призвали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Укрытие или правило двух стен до конца тревоги. Берегите себя", - написал Лукашук.

Из-за атаки беспилотниками возникли пожары в Днепре и районе. Подробности о последствиях вражеских ударов выясняются.

Согласно сообщениям мониторинговых пабликов, сейчас около 35 дронов атакуют город с разных направлений.

 

Обстрел Украины 17 ноября

Напомним, согласно данным Воздушных сил ВСУ, российская армия запустила ночью по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Кроме того, запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма.

Отметим, ранее российские войска ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом, которое стояло в районе порта Измаил. Судно перевозило около 4000 тонн сжиженного газа.

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. Сообщается, что, по предварительным данным три человека погибло, еще 13 пострадало, из них четыре ребенка.

