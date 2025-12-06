Дніпро накрив густий дим: через ракетну атаку палають склади з медикаментами і шинами

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія завдала масштабного удару по Україні, використавши понад 600 дронів та ракети.

Найбільше постраждав Фастів, де була атакована залізнична інфраструктура, через що "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути пасажирських поїздів.

Прильоти зафіксовані також на вокзалі міста. Під час атак у Нових Петрівцях під Києвом спалахнули сильні пожежі. Внаслідок ударів по Київській області постраждали троє людей.

Західні регіони країни також піддалися обстрілам крилатих ракет РФ, що змусило польську авіацію активізувати операції у повітряному просторі країни.

Крім того, російські війська атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення зафіксоване у шести регіонах України.

Детальніше про наслідки обстрілів читайте у матеріалі РБК-Україна.