Днепр накрыл густой дым: из-за ракетной атаки горят склады с медикаментами и шинами

В Днепре в результате ракетной атаки России 6 декабря произошел пожар на складах с медикаментами и шинами. Город накрыл густой дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Telegram мэра Днепра Бориса Филатова.
"Утром в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация", - сообщили в ГСЧС.
Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работает 114 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС.
Фото: в Днепре горят склады с медикаментами и шинами (ГСЧС)
По информации Филатова, пылает склад марли и бинтов, а также складское помещение, где хранились шины. Именно поэтому Днепр накрыл густой черный дым.
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав более 600 дронов и ракеты.
Больше всего пострадал Фастов, где была атакована железнодорожная инфраструктура, из-за чего "Укрзализныця" срочно изменила маршруты пассажирских поездов.
Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атак в Новых Петровцах под Киевом вспыхнули сильные пожары. В результате ударов по Киевской области пострадали три человека.
Западные регионы страны также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что заставило польскую авиацию активизировать операции в воздушном пространстве страны.
Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.
Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.