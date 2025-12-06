Днепр накрыл густой дым: из-за ракетной атаки горят склады с медикаментами и шинами

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав более 600 дронов и ракеты.

Больше всего пострадал Фастов, где была атакована железнодорожная инфраструктура, из-за чего "Укрзализныця" срочно изменила маршруты пассажирских поездов.

Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атак в Новых Петровцах под Киевом вспыхнули сильные пожары. В результате ударов по Киевской области пострадали три человека.

Западные регионы страны также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что заставило польскую авиацию активизировать операции в воздушном пространстве страны.

Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.

Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.