Дніпро масовано атакували дрони: палає дах висотки і склад піротехніки

01:13 18.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про перші наслідки атаки.
aimg Едуард Ткач
Фото: у місці пожежі як мінімум на двох локаціях (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Росіяни в ніч на 18 травня масовано намагалися атакувати Дніпро дронами. У місті внаслідок ворожої ударів вирують пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Чим атакує РФ

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Дніпро почалася ще з вечора, 17 травня. Безпілотники летіли у напрямку Дніпра приблизно з 20:00, а через годину і ще пізніше - на місто летіли вже цілі групи дронів. Після того, як почалася нова доба - атака продовжувалася.

Перші наслідки

Наразі відомо, що у Дніпрі та районі через ворожу атаку зафіксовано пожежі. Наразі вогонь щонайменше у двох місцях - на даху будинку і там же піротехніка.

"Через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки... У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", - писав у постах Олександр Ганжа.

Попередньо, обійшлося без постаждалих.

Інші обстріли

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня окупанти теж намагалися атакувати Дніпро дронами. Внаслідок ворожих атак у місті сталися пожежі, були понівечені приватні будинки та підприємство.

Також ми писали, що в ніч на 25 квітня і майже до вечора ворог атакував Дніпро понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано завдавали ударів по житловим кварталам дронами та ракетами.

