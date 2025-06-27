У Дніпрі зросла кількість загиблих через удар балістикою 24 червня

Удар по Дніпро

Вдень, 24 червня, російські терористи атакували ракетами Дніпропетровську область. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

25 червня було оголошено днем жалоби в Дніпропетровській області.

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