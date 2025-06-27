В Днепре возросло количество погибших из-за удара баллистикой 24 июня

Удар по Днепру

Днем, 24 июня, российские террористы атаковали ракетами Днепропетровскую область. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по ущербу это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.

В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".

В частности, под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

25 июня было объявлено днем траура в Днепропетровской области.

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