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У Дніпрі зросла кількість загиблих через удар балістикою 24 червня

П'ятниця 27 червня 2025 10:01
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У Дніпрі зросла кількість загиблих через удар балістикою 24 червня Фото: наслідки обстрілу Дніпра 24 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару балістикою по Дніпру 24 червня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами Лисака, кількість загиблих через ворожий удар зросла до 21.

Удар по Дніпро

Вдень, 24 червня, російські терористи атакували ракетами Дніпропетровську область. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

25 червня було оголошено днем жалоби в Дніпропетровській області.

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