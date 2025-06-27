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В Днепре возросло количество погибших из-за удара баллистикой 24 июня

Пятница 27 июня 2025 10:01
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В Днепре возросло количество погибших из-за удара баллистикой 24 июня Фото: последствия обстрела Днепра 24 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Количество погибших в результате российского террористического удара баллистикой по Днепру 24 июня снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лысака, количество погибших из-за вражеского удара возросло до 21.

Удар по Днепру

Днем, 24 июня, российские террористы атаковали ракетами Днепропетровскую область. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по ущербу это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.

В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".

В частности, под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

25 июня было объявлено днем траура в Днепропетровской области.

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