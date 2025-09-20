ua en ru
У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів: на місто летіли ракети

Субота 20 вересня 2025 06:28
У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів: на місто летіли ракети Фото: ворог зранку атакував України крилатими ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 20 вересня, у Дніпрі пролунали гучні вибухи. В цей момент ворог атакував Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 06:03.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ написали про небезпеки крилатих ракет майже по всій території України. Зокрема, о 06:00 ракети, які фіксувалися у Дніпропетровській області, летіли курсом на Дніпро.

Після вибухів низка місцевих каналів написали, що у місті багато диму, а також є перебої зі світлом та водою. Офіційних коментарів щодо наслідків поки що не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:28 в Україні досі масштабна тривога. Сигнал по всій країні, окрім Херсонської області.

Обстріл Дніпропетровської області

Нагадаємо, що за цю ніч, це вже не перша атака на Дніпро. Вночі ворог неодноразово намагався атакувати дронами як обласний центр, так і Павлоград. В обох містах лунали серії вибухів. Про наслідки офіційно поки що нічого невідомо.

