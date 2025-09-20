У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів: на місто летіли ракети

Зранку, 20 вересня, у Дніпрі пролунали гучні вибухи. В цей момент ворог атакував Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 06:03.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ написали про небезпеки крилатих ракет майже по всій території України. Зокрема, о 06:00 ракети, які фіксувалися у Дніпропетровській області, летіли курсом на Дніпро.

Після вибухів низка місцевих каналів написали, що у місті багато диму, а також є перебої зі світлом та водою. Офіційних коментарів щодо наслідків поки що не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:28 в Україні досі масштабна тривога. Сигнал по всій країні, окрім Херсонської області.