В Днепре утром прогремела серия взрывов: на город летели ракеты

Утром, 20 сентября, в Днепре прогремели громкие взрывы. В этот момент враг атаковал Украину крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 06:03.

Параллельно Воздушные силы ВСУ написали об опасности крылатых ракет почти по всей территории Украины. В частности, в 06:00 ракеты, которые фиксировались в Днепропетровской области, летели курсом на Днепр.

После взрывов ряд местных каналов написали, что в городе много дыма, а также есть перебои со светом и водой. Официальных комментариев относительно последствий пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:28 в Украине до сих пор масштабная тревога. Сигнал по всей стране, кроме Херсонской области.

Новость дополняется...