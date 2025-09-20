В Днепре утром прогремела серия взрывов: на город летели ракеты
Утром, 20 сентября, в Днепре прогремели громкие взрывы. В этот момент враг атаковал Украину крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 06:03.
Параллельно Воздушные силы ВСУ написали об опасности крылатых ракет почти по всей территории Украины. В частности, в 06:00 ракеты, которые фиксировались в Днепропетровской области, летели курсом на Днепр.
После взрывов ряд местных каналов написали, что в городе много дыма, а также есть перебои со светом и водой. Официальных комментариев относительно последствий пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:28 в Украине до сих пор масштабная тревога. Сигнал по всей стране, кроме Херсонской области.
Новость дополняется...
Обстрел Днепропетровской области
Напомним, что за эту ночь это уже не первая атака на Днепр. Ночью враг неоднократно пытался атаковать дронами как областной центр, так и Павлоград. В обоих городах раздавались серии взрывов. О последствиях официально пока ничего неизвестно.