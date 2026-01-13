У Дніпрі знайшли спосіб надати людям електрику в мороз -12: до будинків везуть генератори

Після останнього обстрілу енергетичної інфраструктури у Дніпрі енергокомпанії не можуть заживити низку районів лівобережжя міста. Тому був знайдений вихід - до житлових будинків почали підвозити мобільні генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Дніпра Бориса Філатова.

"Як відомо, після останнього обстрілу енергетичної інфраструктури, енергокомпанії не можуть заживити низку районів лівобережжя Дніпра. Тож вдаємося до крайніх заходів. Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", - написав Філатов.

За його словами, на вулиці мороз -12, навіть дизельне паливо замерзає. Але енергетики, котрі не спали вже 72 години, засинають просто на морозі, однак працюють.

"Робимо все, що можемо...Більше нічного сказати не можу", - додав мер і подякував усім робітникам, інженерам та фахівцям, котрі докладають значних зусиль, аби виправити ситуацію.

Філатов також закликав жителів Дніпра зрозуміти ситуацію попри те, що людям важко за таких обставин.

"Але зрозумійте правильно: враховуючи ситуацію, головне, що у вас є тепло та вода", - підкреслив чиновник.