В Днепре нашли способ предоставить людям электричество в мороз -12: к домам везут генераторы

Днепр, Вторник 13 января 2026 03:50
UA EN RU
В Днепре нашли способ предоставить людям электричество в мороз -12: к домам везут генераторы Фото: в городе нашли способ дать населению электричество (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

После последнего обстрела энергетической инфраструктуры в Днепре энергокомпании не могут запитать ряд районов левобережья города. Поэтому был найден выход - к жилым домам начали подвозить мобильные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Днепра Бориса Филатова.

"Как известно, после последнего обстрела энергетической инфраструктуры, энергокомпании не могут запитать ряд районов левобережья Днепра. Поэтому прибегаем к крайним мерам. Просто к домам подвозим мобильные генераторы и запитываем многоэтажки напрямую", - написал Филатов.

По его словам, на улице мороз -12, даже дизельное топливо замерзает. Но энергетики, которые не спали уже 72 часа, засыпают прямо на морозе, однако работают.

"Делаем все, что можем ... Больше ночного сказать не могу", - добавил мэр и поблагодарил всех рабочих, инженеров и специалистов, которые прилагают значительные усилия, чтобы исправить ситуацию.

Филатов также призвал жителей Днепра понять ситуацию, несмотря на то, что людям трудно при таких обстоятельствах.

"Но поймите правильно: учитывая ситуацию, главное, что у вас есть тепло и вода", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, 7 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.

Однако, в некоторых городах после недавних обстрелов нет не только света, но и водоснабжения и тепла. Например, даже в столице люди во многих районах до сих пор без коммуникаций первой необходимости: воды, электро и теплоснабжения.

