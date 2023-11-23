В Дніпрі житлові райони частково залишились без світла: в чому причина
Окремі осели в житлових районах Дніпра залишились без світла. Фахівці ДТЕК виїхали на місце аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Окремі оселі в житлових районах Тополя та Перемога залишились без світла близько 12-ї години дня.
"Фахівці ДТЕК вже виїхали на місце аварії та прикладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання", - пише пресслужба.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Станом на ранок 23 листопада:
- через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області;
- через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.
Як розповіли в "Укренерго", ситуація з виробництвом електроенергії в Україні залишається складно. Наразі продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій.
Зокрема в енергосистемі фіксується дефіцит, а споживання й надалі зростає. Втім, відключення споживачів не прогнозується.
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