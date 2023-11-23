В Днепре жилые районы частично остались без света: в чем причина

Отдельные дома в жилых районах Днепра остались без света. Специалисты ДТЭК выехали на место аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света около 12 часов дня.

"Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - пишет пресс-служба.

Какова ситуация со светом в Украине

По состоянию на утро 23 ноября:

из-за погодных условий отключены 4 населенных пункта в Черниговской области;

из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

Как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с производством электроэнергии в Украине остается сложно. Сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций.

В частности, в энергосистеме фиксируется дефицит, а потребление продолжает расти. Впрочем, отключение потребителей не прогнозируется.