ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре жилые районы частично остались без света: в чем причина

Четверг 23 ноября 2023 13:53
UA EN RU
В Днепре жилые районы частично остались без света: в чем причина Фото: в Днепре жилые районы частично остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные дома в жилых районах Днепра остались без света. Специалисты ДТЭК выехали на место аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света около 12 часов дня.

"Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - пишет пресс-служба.

Какова ситуация со светом в Украине

По состоянию на утро 23 ноября:

  • из-за погодных условий отключены 4 населенных пункта в Черниговской области;
  • из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

Как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с производством электроэнергии в Украине остается сложно. Сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций.

В частности, в энергосистеме фиксируется дефицит, а потребление продолжает расти. Впрочем, отключение потребителей не прогнозируется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах