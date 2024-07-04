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У Дніпрі збільшилася кількість загиблих через удари РФ 3 липня і 28 червня

Фото: наслідки російьского обстрілу в Дніпрі 28 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі у лікарні цієї ночі померла жінка, поранена через вчорашній, 3 липня, російський обстріл. Крім того, на місці ворожого удару було виявлено тіло третьої жертви ворожої атаки, здійсненої 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки", - розповів чиновник.

Він уточнив, що це вже третя жертва тієї ворожої атаки по місту.

"У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто.  Загалом загинули шестеро людей", - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram. 

Чиновник розповів, що сьогодні у Дніпрі оголошено траур за жертвами російських обстрілів.

Удари РФ по Дніпру

Нагадаємо, вранці 3 червня війська РФ завдали комбінованого удару по місту Дніпро, який атакували дронами та ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж - був пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС.

Станом на вечір було відомо про понад 50 постраждалих, а кількість загиблих була - 5 людей.

Також повідомлялося, що 28 червня під час обстрілу Дніпра окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці. Згідно з даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

За минулими даними, було відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.

Додамо, що президент Володимир Зеленський тоді після російського удару по Дніпру заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян від терору та обстрілів з боку окупантів.

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Днипро