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В Днепре увеличилось количество погибших из-за ударов РФ 3 июля и 28 июня

Фото: последствия российского обстрела в Днепре 28 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в больнице этой ночью скончалась женщина, раненая из-за вчерашнего, 3 июля, российского обстрела. Кроме того, на месте вражеского удара было обнаружено тело третьей жертвы вражеской атаки, совершенной 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что это уже третья жертва вражеской атаки по городу.

"В больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время вчерашней атаки на город. В общей сложности погибли шесть человек", - говорится в публикации главы ОВА в Telegram.

Чиновник рассказал, что сегодня в Днепре объявлен траур по жертвам российских обстрелов.

Удары РФ по Днепру

Напомним, утром 3 июня войска РФ нанесли комбинированный удар по городу Днепр, который атаковали дронами и ракетами. В результате атаки в Днепре вспыхнули несколько пожаров - был поврежден один из торговых центров, автомобили и АЗС.

По состоянию на вечер было известно о более чем 50 пострадавших, а количество погибших было - 5 человек.

Также сообщалось, что 28 июня во время обстрела Днепра оккупанты попали в жилую многоэтажку. Согласно данным спасателей, в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

По прошлым данным, было известно о 2 погибших и 12 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Добавим, что президент Владимир Зеленский после российского удара по Днепру заявил о подготовке новых решений для защиты граждан от террора и обстрелов со стороны оккупантов.

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