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Зеленський після удару РФ по Дніпру анонсував нові рішення для захисту людей

Субота 29 червня 2024 17:07
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Зеленський після удару РФ по Дніпру анонсував нові рішення для захисту людей Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україн вже йде підготовка щодо нових рішень для захисту громадян від російського вторгнення та обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього зверення.

Зокрема президент згадав про вчорашній удар росіян по багатоповерховому будинку у місті Дніпро. За його словами, наразі робиться все необхідне, для того, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

"Обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України", - сказав він.

Зеленський також анонсував нові рішення щодо захисту України від російського терору.

"Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей. Я дякую всім, хто з Україною", - підкреслив він.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 28 червня, Росія завдала удару по місто Дніпро, там влучили у житлову багатоповерхівку. На місці події триває рятувальна операція триває.

ЗА даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Станом на 13:00 суботи, 29 червня, відомо про 13 постраждалих, серед них вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу.

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