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У Дніпрі затримали хіміка, який готував підпали автівок ЗСУ

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпрі кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України затримали агента ФСБ, який допомагав російським військам коригувати удари по місту та готував підпали військових автомобілів у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Згідно з матеріалами справи, спочатку затриманий займався збором координат підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині та фіксував наслідки російських обстрілів. Пізніше, отримавши нове завдання від куратора з ФСБ, він почав підготовку до підпалів військового транспорту та об’єктів Укрзалізниці.

За вказівкою російських окупантів агент виготовив саморобний запалювальний пристрій з дистанційним керуванням. Планувалося, що він закладе його під військове авто ЗСУ і активує на відстані. Перед терактом зловмисник випробував пристрій біля залізничної колії, про що звітував російському куратору.

У разі успіху агент мав отримати нові "замовлення" на знищення військового транспорту та релейних шаф.

СБУ завчасно викрила підозрюваного, задокументувала його злочинні дії та затримала. З’ясувалося, що затриманий - 48-річний слюсар місцевого підприємства, який цікавився хімією та підтримував війну РФ, залишаючи відповідні коментарі в російських Telegram-каналах.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з РФ. Йому оголошено підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України), скоєну в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Фото: У Дніпрі затримали хіміка, який готував підпали автівок ЗСУ (t.me/SBUkr)

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував посилити покарання за підпали авто військових та інших формувань.

Крім того, нещодавно у Дніпрі затримали подружжя, яке працювало на російське ФСБ та здійснювало підпали автомобілів військових.

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