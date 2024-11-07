RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Днепре задержали химика, который готовил поджоги автомобилей ВСУ

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который помогал российским войскам корректировать удары по городу и готовил поджоги военных автомобилей в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно материалам дела, сначала задержанный занимался сбором координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области и фиксировал последствия российских обстрелов. Позже, получив новое задание от куратора из ФСБ, он начал подготовку к поджогам военного транспорта и объектов Укрзализныци.

По указанию российских оккупантов агент изготовил самодельное зажигательное устройство с дистанционным управлением. Планировалось, что он заложит его под военное авто ВСУ и активирует на расстоянии. Перед терактом злоумышленник испытал устройство возле железнодорожных путей, о чем отчитывался российскому куратору.

В случае успеха агент должен был получить новые "заказы" на уничтожение военного транспорта и релейных шкафов.

СБУ заблаговременно разоблачила подозреваемого, задокументировала его преступные действия и задержала. Выяснилось, что задержанный - 48-летний слесарь местного предприятия, который интересовался химией и поддерживал войну РФ, оставляя соответствующие комментарии в российских Telegram-каналах.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Ему объявлено подозрение за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины), совершенную в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Фото: В Днепре задержали химика, который готовил поджоги автомобилей ВСУ (t.me/SBUkr)

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил ужесточить наказание за поджоги авто военных и других формирований.

Кроме того, недавно в Днепре задержали супругов, которые работали на российское ФСБ и осуществляли поджоги автомобилей военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДнепр-1Война в Украине