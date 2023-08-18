В Днепре задержали агента РФ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда

Служба безопасности Украина задержала в Днепре агента главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который действовал под прикрытием волонтерского фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, после задержания своих подельников в январе 2023 года фигурант "залег ко дну", но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение враждебных задач.

Это уже восьмой агент по агентурной сети ГРУ в Днепре, которого разоблачила Служба безопасности.

Для маскировки разведывательно-взрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны Украины, которые дислоцируются на территории региона.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки.

Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.

Также российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений. Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами его переписки с представителем российского ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ

Напомним, ранее Служба безопасности задержала российского информатора, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой на Авдеевском направлении.

Также недавно правоохранители разоблачили в Одессе предательницу, которая занималась корректировкой российских ударов по городу.

А в Киеве Служба безопасности Украины задержала российского агента-корректировщика, который "готовил" новый ракетный обстрел столицы.