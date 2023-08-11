СБУ викрила зрадницю в Одесі, яка "на зарплаті" у ФСБ займалась коригуванням російських ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"За регулярну грошову "винагороду" від окупантів їхня поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів", - пише пресслужба.

Фото: Коригувала ворожі удари по Одесі: СБУ викрила агента ФСБ (t.me/SBUkr)

За кожне "завдання" агентка отримувала до 20 тисяч гривень. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", - додає СБУ.

Агентку затримали під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

Згідно з даними слідства, зрадницею виявилась жителька Одеси, яка мала проросійські погляди й хотіла "підзаробити".

"Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ", - додає пресслужба.

Зрадниці загрожує довічне ув'язнення.