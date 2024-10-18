"За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури мешканця м. Дніпра визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прокурори у суді довели, що працівник залізничної станції у Дніпрі, маючи проросійські погляди, добровільно погодився на співпрацю з російськими спецслужбами.

На виконання завдань співробітника ФСБ чоловік надсилав через месенджер інформацію про кількість, тип і пересування залізницею військової техніки ЗСУ. У якості підтвердження підсудний відправляв фотозвіти руху ешелонів та знімки вказаної техніки.

Крім того, він надіслав "роботодавцю" інформацію про місце дислокації особового складу ЗСУ на території області разом із позначками на скриншотах Google Maps.

За свою діяльність сумарно зрадник отримав 17,5 тисяч гривень заробітку.

Під час судового розгляду він заперечував свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

Зазначається, що до набрання вироку законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Фото: у Дніпрі залізничник отримав довічний термін за роботу на РФ (t.me/dnipr_gp_gov_ua)