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Удар по піцерії у Краматорську. Навідник ракети отримав довічне ув'язнення

Четвер 04 квітня 2024 14:24
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Удар по піцерії у Краматорську. Навідник ракети отримав довічне ув'язнення Фото: зрадник, який навів ракету на піцерію у Краматорську, отримав довічне ув'язнення (gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Мешканець Краматорська, який навів ворожий "Іскандер" по закладу піцерії RIA PIZZA отримав довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як пише пресслужба, чоловіка засуджено до довічного з конфіскацією майна за державну зраду.

Суд встановив, що зрадник, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований представником країни-терориста. 27 червня до засудженого звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС "ДНР" із завданням щодо перевірки інформації про наявність українських бійців у піцерії RIA PIZZA.

"Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей", - додає пресслужба.

Фото: зрадник, який навів ракету на піцерію у Краматорську, отримав довічне ув'язнення (gp.gov.ua)

Ракетний удар по піцерії в Краматорську

27 червня, російські терористи вдарили по Краматорську Донецької області двома ракетами. Одна з них влучила по центру міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, 64 особи отримали поранення.

Вже наступного дня, 28 червня, СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар.

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