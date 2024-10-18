В Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу на РФ

"При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель г. Днепра признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего надлежащего имущества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что работник железнодорожной станции в Днепре, имея пророссийские взгляды, добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами.

Во исполнение задач сотрудника ФСБ мужчина посылал через мессенджер информацию о количестве, типе и передвижении по железной дороге военной техники ВСУ. В качестве подтверждения подсудимый отправлял фотоотчеты по движению эшелонов и снимки указанной техники.

Кроме того, он направил "работодателю" информацию о месте дислокации личного состава ВСУ на территории области вместе с отметками на скриншотах Google Maps.

За свою деятельность суммарно предатель получил 17,5 тысячи гривен заработка.

Во время судебного разбирательства он отрицал свою вину. Однако на основании собранных улик прокуроры доказали ее полностью.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Фото: в Днепре железнодорожник получил пожизненный срок за работу в РФ (t.me/dnipr_gp_gov_ua)