Експравоохоронець Харківської області отримав довічне ув'язнення за роботу на ФСБ

Експравоохоронець з Харківської області, який працював на ФСБ, отримав довічне ув’язнення. Чоловік "зливав" загарбникам локації військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За координатами експравоохорнця російські окупанти здійснювали неодноразові ракетно-артилерійські удари по українських об’єктах.

Російського агента затримали у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру. Тоді у його автомобілі виявили три бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

"За матеріалами Служби безпеки і ДБР суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі", - зазначають в повідомленні.

Правоохоронця завербувала ФСБ

Як встановило слідство, засудженим є колишній оперуповноважений місцевого підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував на посаді.

Тоді його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по Бєлгородській області.

"Для залучення посадовця до співпраці окупанти використали його брата з РФ – ексспівробітника російського спецпідрозділу "ОМОН", - пояснюють у Службі безпеки.

Серед основних завдань зрадника було виявлення місць тимчасового базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки, поліції та Національної гвардії.

Також агент намагався встановлювати локації місцевих підприємств, які займаються ремонтом військової техніки українських захисників.

За отриманими координатами загарбники здійснювали прицільні удари із застосуванням далекобійної артилерії та бойової авіації.

Для збору розвідданих чоловік їздив на службовому автомобілі зі спецталоном.

"Отримані відомості передавав своєму брату з РФ, який перебуває на прямому зв'язку з ФСБ", - інформують правоохоронці.