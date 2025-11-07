У Дніпрі заборонили публічне використання російськомовного контенту

Скандал у Дніпрі

До слова, на початку вересня в Дніпрі розгорівся скандал - наступного дня після нічного удару окупантів в одному з місцевих закладів грали російські пісні.

Відео, на якому відвідувачі закладу співали російськомовні пісні, потрапило в мережу.

До слова, сьогодні, 7 листопада, у мережі з'явилося відео, на якому хлопець у поліцейській формі співав російськомовні пісні. Порушником виявився 20-річний житель Києва. Він пояснив свої дії тим, що "зробив це заради хайпа".

Тепер хлопцеві загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.