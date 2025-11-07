В Днепре запретили публичное использование русскоязычного контента

"В Днепре по обращению Уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта", - отметила она.

По словам Ивановской, соответствующее решение принял исполком городского совета.

Она обратила внимание, что цель такого решения - защита украинского информационного пространства от гибридного влияния России и преодоления последствий русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской общины запрещается", - сказано в решении исполкома.

Ивановская добавила, что использование русского языка в культурном пространстве воспринимается украинцами как неуважение к памяти погибших защитников Украины.