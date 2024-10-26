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У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитину

Субота 26 жовтня 2024 01:08
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У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитину Фото: удар по Дніпру 25 жовтня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Вадим Ребрина

У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Загалом, станом на зараз, в місті вже 10 поранених. Четверо госпіталізовані. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина.

Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів.

У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитинуУ Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитинуУ Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей, поранено дитину

Нагадаємо, сьогодні ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири. Загинула людина.

Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

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