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В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены дети

Суббота 26 октября 2024 01:08
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В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены дети Фото: удар по Днепру 25 октября (t.me/UA_National_Police)
Автор: Вадим Ребрина

В Днепре в результате российской ракетной атаки пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также погибли три человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Всего по состоянию на данный момент в городе уже 10 раненых. Четверо госпитализированы. Ранения также получил 17-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек.

Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений.

В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены детиВ Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены детиВ Днепре в результате российской ракетной атаки погибли три человека, ранены детиОбновлено в 01:25. На данный момент известно о 13 пострадавших в Днепре. Из них – трое детей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обновлено в 01:47. Из-под завалов разбитого в результате ракетной атаки здания в Днепре деблокирован человек, сообщил Лысак.

Также на данный момент известно о 14 пострадавших. Среди них – 4 детей.

Один ребенок – в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня вечером во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры. Погиб человек.

Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

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