В Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали підприємців на 92 млн гривень

"Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних "клієнтів" шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних", - пише пресслужба.

В чому полягала схема злочинців:

після отримання даних щодо потенційного "клієнта", злочинці підробляли паспорти, статутні й реєстраційні документи підприємства, печатки та інше;

домовлялись з представниками підприємств щодо реалізації вирощеної продукції;

"При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства", - додає пресслужба;

паралельно вели переговори від імені "директора", який був зацікавлений у купівлі вирощеної сільгосппродукції;

отримували гроші на липові рахунки й підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію;

перераховували кошти з банківських рахунків на інші підставні й знімали готівку нібито під виплату заробітної плати;

"Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень", - пише пресслужба.

У своїх схемах злочинці використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.