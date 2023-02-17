В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули предпринимателей на 92 млн гривен

ДБР и Нацполиция разоблачили преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен. Преступники выманивали деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДБР.
"Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", - пишет пресс-служба.
В чем заключалась схема преступников:
"При этом они применяли манипулятивные технологии, например - предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия", - добавляет пресс-служба;
"Правоохранители остановили деятельность мошенников. Сейчас установлено 4 эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен", - пишет пресс-служба.
В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ДБР в Запорожье обнаружило масштабное производство наркотических средств из соломки опийного мака.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.