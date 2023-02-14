ДБР викрило у Запоріжжі мафію з виробництва та збуту наркотиків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Виробництво наркотичних речовин маскували у нежитлових приміщеннях та гаражних кооперативах. З цього підпільного "заводу" наркотики великими партіями відправляли замовникам по всій Україні.

"Саме звідти йшов товар, який у жовтні 2022 року працівники ДБР вилучили у наркоділків у Харкові. Це - понад 1,5 тонни соломки опійного маку, з якої можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю щонайменше 25 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в Запоріжжі вилучили близько тонни соломки, обладнання для фасування наркотичних засобів, вогнепальну та холодну зброю, чорнові записи наркоділків та затримали одного з організаторів виробництва.

Затриманому повідомили про підозру у виробництві та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші фігуранти, причетні до виробництва та канали постачання наркотичних речовин.