"Наркоугруповання займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну, щомісяця виготовляючи оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн грн", - пише пресслужба СБУ.

Наркобізнес "кришував" правоохоронець, який попереджав своїх спільників про оперативні заходи, що планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин. Також злочинець допомагав їм з придбанням прекурсорів.

Загалом "бізнес" організував мешканець Дніпра, який долучив до справ ще п’ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину.

Нарколабораторія була облаштована у приватному домоволодінні.

"Щоб отримати сировину для "товару", вони закуповували контрабандні медзасоби, які містять відповідні прекурсори. Готову "продукцію" передавали замовникам через систему "закладок", - додає пресслужба СБУ.

Всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Фото: в Дніпрі викрили нарколабораторію, яку "кришував" правоохоронець (ssu.gov.ua)