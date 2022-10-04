В Днепре СБУ ликвидировала мощную нарколабораторию, ежемесячно производившую "товар" на 5 млн гривен. Ее "крышевал" местный правоохранитель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Наркогруппировка занималась промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина, ежемесячно производя оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 млн грн", - пишет пресс-служба СБУ.
Наркобизнес "крышевал" правоохранитель, предупреждавший своих сообщников об оперативных мерах, планировавшихся в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ. Также преступник помогал им с приобретением прекурсоров.
В целом "бизнес" организовал житель Днепра, приобщивший к преступной деятельности еще пятерых местных жителей, в том числе свою жену.
Нарколаборатория была обустроена в частном домовладении.
"Чтобы получить сырье для "товара", они закупали контрабандные медсредства, которые содержат соответствующие прекурсоры. Готовую "продукцию" передавали заказчикам через систему "закладок", - добавляет пресс-служба СБУ.
Всем шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении.
Фото: в Днепре разоблачили нарколабораторию, которую "крышевал" правоохранитель (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ тем временем в Луганской области разоблачила еще восемь коллаборантов, ставших псевдоправоохранителями, среди них - депутат поселкового совета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.