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У Дніпрі відновили світло після російського обстрілу

Фото: Світло у Дніпрі відновили після російського обстрілу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Енергетики відновили світло у Дніпрі після російського обстрілу, який завдав шкоди енергетичній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

 

"Енергетики працювали від ночі. На зараз у Дніпрі всі зі світлом", - написав він.

Чиновник нагадав, що на випадок знеструмлень в області відкриті Пункти незламності, яких тільки в обласному центрі їх понад 100.

"Вони для того, аби за необхідності прихистити місцевих. Дати їм можливість зігрітися і підзарядити гаджети. Там є генератори. Заготували й запас палива для них. Його вистачить на три дні безперебійної дії пристроїв", -  додав Лисак.

Обстріл Дніпра

Російські війська 13 лютого атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе вирішили закрити школи та евакуювати лікарню. Як зазначив мер Борис Філатов, проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

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ДрониВідключеня світла