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В Дніпрі через обстріл евакуюють лікарню і закривають школи

Дніпро, Вівторок 13 лютого 2024 10:03
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В Дніпрі через обстріл евакуюють лікарню і закривають школи Фото: у Дніпрі через обстріл 13 лютого евакуюють лікарню та закривають школи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, вирішили закрити школи та евакуювати лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи", - розповів він.

Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

Обстріл Дніпра

Російські війська 13 лютого атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

Зазначимо, вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів.

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