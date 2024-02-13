В Днепре восстановили свет после российского обстрела

"Энергетики работали с ночи. Сейчас в Днепре все со светом", - написал он.

Чиновник предоставил, что на случай обесточивания в области открыты Пункты несокрушимости, которых только в областном центре их более 100.

"Они для того чтобы при необходимости приютить местных. Дать им возможность согреться и подзарядить гаджеты. Там есть генераторы. Заготовили и запас топлива для них. Его хватит на три дня бесперебойного действия устройств", - добавил Лысак.

Обстрел Днепра

Российские войска 13 февраля атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбило 10 дронов-камикадзе.

В Днепре после атаки российских дронов-камикадзе решили закрыть школы и эвакуировать больницу. Как отметил мэр Борис Филатов, проблема в том, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.