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У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік

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Дніпро, Четвер 09 лютого 2023 17:24
У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік Ілюстративне фото: у Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпрі сьогодні, 9 лютого, пролунав вибух під мостом на площі Старомостовій. В результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За попередньою інформацією обласної поліції, безпритульний чоловік розбирав гранату. Проте вона вибухнула у нього в руках, та чоловік загинув.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у Красногорівці чоловік кинув гранату в продавця, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Раніше у Дніпрі військовий кинув гранату у бік поліцейських, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

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